Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen “Elini Uzat / Uzakta Kalmasınlar” kampanyasının sona ermesiyle birlikte toplanan bilgisayar ve tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Kampanyaya 240 kişi müracaatta bulundu. Devrek Belediyesinin oluşturduğu komisyon üyeleri şehir merkezindeki mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak gerçekten ihtiyaç sahibi olan 156 aileyi belirledi. Tablet ve bilgisayarların öğrencilere ulaştırılması işlemine de bugün Ağalar, Karşıyaka ve Eski Mahalle mahallelerinden başladı. Cihazlar Devrek Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından bizzat ailelere ulaştırılıyor.

Yeni ve İsmetpaşa Mahallelerindeki çocukların bilgisayarları da yarın (Salı günü) teslim edilecek. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, “Kampanyamıza gerek bilgisayar gerekse tablet vererek destek olan tüm duyarlı insanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan çocuklarımızın EBA sistemine girebilmeleri amacıyla başlattığımız bilgisayar, tablet kampanyamız hedefine ulaştı. Her bir bilgisayar, tablet aydınlığa açılan bir kapıdır. Bunun için, geleceğimiz olan çocuklarımıza bilgisayar ve tabletlerini sunmaya başladık. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.