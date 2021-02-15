Devrek Belediye Başkanı Bozkurt sahada çalışan personeli denetledi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt sahada çalışan personeli denetledi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yoğun şekilde devam eden kar yağışı sebebiyle şehir içinde kar temizliği yapan personeli denetledi.

Kar ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor diyen Bozkurt,” Beklenen kar yağışı nedeniyle belediye olarak gerekli önlemlerimizi almıştık. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.