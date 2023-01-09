Devlet Konservatuvarı Orkestrası’ndan müzik dolu gece

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası dinleyenlere müzikle dolu bir gece yaşattı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ nde Cumartesi günü gerçekleşen Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası konseri izleyenlerin büyük beğeni topladı. Orkestrada Doç. Dr. İlker Kömürcü, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Semih Birel, Arş. Gör. Dr. İlkay Göksel’in yer aldığı, Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Baydağ ve Öğr. Gör. Dilek Yüksel’in ise solistliğini üstlendiği konsere Türk ve Dünya eserleri damgasını vurdu. Konsere BEÜ Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Üniversite senato üyeleri, personel ve öğrenciler katıldı. 13 eserin seslendirildiği konserde “Memleketim” türküsüyle sona ererken dinleyiciler ayakta alkışladı. Rektör Özölçer ile Rektör Yardımcısı Bakkal’ın Devlet Konservatuvarı akademik personeline teşekkür belgesi takdimi gerçekleşti. Bir saat süren müzik ziyafeti toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.