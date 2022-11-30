Devlet Hastanesi’nde ’Tıbbi Sekreterler Günü’ kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi çalışanları ’Tıbbi Sekreterler Günü’ dolayısıyla bir araya geldi.

Çaycuma Devlet Hastanesi’nde çalışan idarecilerle sekreterler, ’Tıbbi Sekreterler Günü’ dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Hastane Müdürü Feti Kuzu, Müdür Yardımcıları Erdal Şıklı, Ercan Akar ve sekreterler katıldı. Kutlama çerçevesinde hastanenin yemekhane katında bir araya gelen idareci ve sekreterler günün anısına fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.