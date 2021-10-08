banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Devlet hastanesi acil yolu elden geçiyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hastanesi Acil Servis yolundaki bozuk yerlerin tamirat çalışmalarına başladı.

ZONGULDAK 08.10.2021, 16:29
Devlet hastanesi acil yolu elden geçiyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hastanesi Acil Servis yolundaki bozuk yerlerin tamirat çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi girişi ile Acil Servis arasında kalan taş parke yolda tamirat çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda yoldaki bozuk yerlerin sökümüne başladı. Başkan Posbıyık son meclis toplantısında, Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki Devlet Hastanesi’ne başka belediyeden hizmet getirmelerine tepki göstermişti. Kdz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, tamirat çalışmaları tamamlanıncaya kadar sürecek.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1