Dev şirketler yerli kömüre sırtını döndü, madenlere kilit vurma korkusu yaşanıyor

Zonguldak ve çevresinde ithal kömüre teşvik uygulaması nedeni ile zor günler geçiren yerli kömür işletmecileri bölgede faaliyet gösteren dört büyük sanayi kuruluşuna tepkilerini her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Bölgede üretilen yerli kömür; Eren Enerji ve Çates gibi kömüre dayalı üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının harcadığı kömürün yüzde 1’ine bile denk gelmemesine rağmen ısrarla yerli kömür alımından kaçmaları bölge halkında da çok büyük tepki oluşturdu.

Rödevanslı saha sahibi işletmecilerinden İsmail Ofluoğlu’nun son dönemki çıkışları ile Zonguldak kamuoyunun gündemine oturan redevanslı saha sahiplerinin yaşadığı problemlere Zonguldak halkı da sessiz kalmadı.

Bölgede faaliyet gösteren dört büyük sanayi kuruluşlarının yerli üreticiden kömür almaması ya da çok sınırlı bir miktarda alım gerçekleştirmesi ekonomisi genel anlamda kömüre dayalı olan Zonguldak’ta tepkilere neden oldu. Yaşanan sıkıntılar karşısında tepkisini dile getiren İsmail Ofluoğlu, Zonguldak olarak sadece vefa beklediklerini ve varlığını bu topraklara borçlu olan şirketlerin yüzlerini şehre dönmelerinin kabullenilemeyeceğini ifade etti. Ofluoğlu kimsenin kendini Zonguldak halkının üzerinde görme gafletine kapılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına toplumun her kesiminden destek yağdı.

"Ayağa kalk Zonguldak, evlatların ekmeksiz kalacak"

Zonguldak’lı iş insanı Mustafa Özcan, redevanslı saha sahiplerinin sorunlarına yönelik yürüttüğü mücadeleye "Zonguldak sizin haklı mücadelenizde yanınızdadır" diyerek destek verdi. Hasan Cevahir isimli bir vatandaş ise "Her koşulda her şekilde doğrunun ve doğrucu yerel şirketlerin yanındayım" diyerek konuya olan desteğini dile getirdi. Volkan Hamer isimli bir vatandaş ise dört büyük sanayii kuruluşuna hitaben "Onlar için emekiler ve yerel işletmeler sayıdan ve istatistikten ibaret. Eğer servetlerine servet katarsanız onlar için varsınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin ise "Bu şehrin ayıbı yıllardır bir araya gelememek. Başkası sömürür bizi ve çeker gider. Kalk ayağa Zonguldak. Evlatların ekmeksiz kalacak. Madenler bu şehrin değeridir" diyerek herkesin madenlere sahip çıkmasını gerektiğini ifade etti. Zonguldakspor basın sözcüsü ve iş insanı Şükrü Öztürk de bahse konu şirketlerin Zonguldak’a bir katkısının olmadığını, sporda kültürde sanatta sosyal hayatta ve ekonomide şehre bir artıları olmayacaksa bu şehirde var olmalarının sorgulanması yönündeki tepkisini ortaya koydu.

Orhan Ergenç de "Zonguldak’da para kazanıp Zonguldak’ın kömürünü almayan santraller gidin hangi ülkeden kömür alıyorsanız fabrikalarınızı oraya kurun" diyerek tepki gösterdi. Karadeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas da redevanslı saha sahiplerinin meselesinin memleket meselesi olduğuna dikkat çekerek "Tüm muhtar arkadaşlarımız ile bu sorun çözüme kavuşuncaya kadar büyük bir kararlılık içinde mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sorun gündemden tam olarak kalkana kadar sorun bizim sorunumuz, memlekette bizim memleketimizdir. Herkes tarafından bu böyle bilinmelidir" dedi.