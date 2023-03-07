Destek için deprem bölgesine gittiler

Zonguldak’ta emniyet personeli deprem bölgesine destek amacıyla şehirden hareket etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 polis deprem bölgesi Hatay’da güvenliğin sağlanması ve yardım malzemelerinin dağıtılması noktasında destek için yola çıktı. Sabah saat: 08:00’da yola çıkan ekibi İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yolcu etti. Öte yandan personel görevlendirilmesinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.