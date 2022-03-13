DESO’nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu

Devrek Esnaf Odasının yeni başkanı Adnan Keklioğlu oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen (DESO) 23. Genel Kurul Kongresinde aldığı güvenoyunun ardından yeni başkan Adnan Keklikoğlu oldu.

Devrek Çınar Otel’de gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun’un üstlendiği programa Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlanırken, genel kurul gündem maddeleri okundu ve gündem oy birliği ile kabul edildi.

Üç liste halinde gidilen seçimde Adnan Keklikoğlu 565, Çetin Saraçoğlu 341 ve Murat Göktepe 153 oy alırken, odanın yeni başkanı 565 oy ile Adnan Keklikoğlu oldu.

Gerçekleştirilen kongrede asil üyeliklere; İsmail Karagöz, İzzet Kapucubaş, Musa Deliacı, Nazif Cinoğlu, Muharrem Akçabelen, Adnan Semerci, Satılmış Kurubaş ve Muhittin Karaöz seçildiler.

Deso başkanı olarak seçilen Keklikoğlu,” Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Devrek kazanmıştır. Bundan sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Devrek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz tekrar emeği geçen ve seçimlere aday olarak giren arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu