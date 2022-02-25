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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Derenin rengi sarıya döndü
Zonguldak’ta iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki derelerin rengi sarıya döndü.
ZONGULDAK 25.02.2022, 13:14
Zonguldak’ta iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki derelerin rengi sarıya döndü.
Zonguldak’ta iki önce başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler, dağlardan gelen toprakların karışmasıyla sarıya boyandı. Derenin rengini gören vatandaşlar büyük şaşkın yaşadı.