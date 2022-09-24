Dere taşkını sonrası ekipler çalışma başlattı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde dere taşkını sonrası ekipler temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ilıksu deresi taştı. Bazı ev ve işyerleri su taşkınları nedeniyle zarar gördü. Bu sırada doğum günü kutlaması yapan bazı müşteriler restoranın ikinci katına çıkarak su seviyesinin inmesini bekledi. Yaşanan olayda üç araçta maddi hasar meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı. Dereyle birlikte gelen ağaç parçaları ve çamurlar ekiplerin temizlik çalışması ile temizlenmeye başlandı. Kaldırımlar ve sahile giriş bölümü de yıkanarak çamurdan arındırıldı. Öte yandan işyerlerini su basan işletmeciler de temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye devam edecek.