Depremzedeler Zonguldak’a getirildi

Adıyaman’dan askeri uçakla Zonguldak Havalimanı’na gelen depremzedeler yakınlarının yanına yerleşti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve 9 ili etkileyen deprem faciası sonrasında Adıyaman’dan askeri uçakla Zonguldak Havalimanına depremzedeler geldi. Yaşanan doğal afetten büyük zarar gören Adıyaman’ daki afetzede vatandaşlar, yakınlarına kavuşmak için uçakla getirildi. Depremzedeler Zonguldak Havalimanı’nda Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze tarafından karşılandı. Vatandaşlar ile yakından ilgilenen Kaymakam Göze, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ve her türlü yardımın yapılacağını dile getirdi.

Ayrıca TTK maden işçileri kurtarma çalışmalarına destek olmak için afet bölgesine uğurlandı.