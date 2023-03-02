Depremzede vatandaşlar için bir araya geldiler

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde depremzede vatandaşlar için yardım kampanyası yapıldı.

Kilimli Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen kampanyaya vatandaşlar da yoğun katılım göstererek destek oldu.

Kampanyanın açılışına, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim alan Kozlu belediye başkanı Ali Bektaş AK Parti Kilim İlçe Başkanı Sedat Demirci, AK Parti Kozlu ilçe başkanı Ünver Taşkın, CHP İlçe Başkanı Erol Sarıal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, il genel meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kampanyada vatandaşların el emeği ile yaptığı ürünler yer aldı. Protokol üyeleri de kampanyadan alışveriş yaparak destek oldu. Kampanya sonunda elde edilen gelir ise depremzede vatandaşlara aktarılacak.