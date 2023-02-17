Depremzede öyle bir sarıldı ki belediye başkanını duygulandırdı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, madencileri karşılamak için gelen depremzedeyi bağrına bastı. Belediye başkanına teşekkür eden depremzede Vedat Altınöz, kendisinin de belediyeci olduğunu deprem öncesi Antakya’da belediyede görev yaptığını anlattı. O anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle masanın altına girerek ailesiyle depremden kurtulmayı başaran Vedat Altınöz, hayırseverelrin desteği ile Zonguldak’a yerleştiklerini anlattı. Bu sırada belediye başkanı Ömer Selim Alan ile buluşan Altınöz, duygu dolu anlar yaşayınca başkan Alan’a sarıldı. O anlar ise fotoğraf karesine yansıdı. Başkan Alan’ın da duygulandığı anlar sonrası Altınöz kendisinin de deprem öncesi Antakya’da belediyede görev yaptığını anlattı. Başkan Alan ise depremzede Altınöz’ü yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.