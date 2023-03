Depremden etkilenen velilerle anlamlı buluşma

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il geneli okullara nakil gelen öğrencilerin velileri ile görüşerek onlara hem psikososyal destek sağlıyor hem de ihtiyaç, istek ve taleplerini değerlendirerek yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası, afet bölgesinden Zonguldak’a gelen ailelerin okul çağındaki öğrencilerinin okullara nakilleri devam ediyor. Deprem bölgesindeki illerden şu ana kadar bin 95 öğrencinin nakilleri e-okul üzerinden Zonguldak genelindeki okullara gerçekleştirildi. Bu okullardan biri olan İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’na nakil olan öğrenci velileri ile yapılan görüşmeye İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan katılarak velilerin istek ve taleplerini değerlendirdi.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu öğretmenler odasında, deprem bölgesinden gelen öğrenci velileri ile yapılan görüşmede, devlet millet el ele el birliği ile yaraların bir an önce sarılacağını belirterek geçmiş olsun dileklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi:

"Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Onlar bizim geleceğimizdir. Deprem sonrası hem öğrencilerimizdeki hem de velilerimizdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için eğitim ailemizin her bir ferdi büyük çaba sarf ediyor. Afet bölgesinden ilimize gelen tüm öğrencilerimizi ilimizde istedikleri okullarımıza yerleştiriyoruz. Okul yönetimlerimiz, okul aile birliklerimiz öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını hassasiyet ile takip ediyorlar. Afet bölgesinden gelen öğrencilerimizi yerleştirdiğimiz okullarımızdan birisi olan İbrahim Fikri Anıl Ortaokulunda kıymetli velilerimizle görüşerek onları dinledik. İstek ve taleplerini değerlendirdik. Öğrencilerimize yapacağımız rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarımızı istişare etme imkanı bulduk. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için halk eğitimi merkezlerimiz bünyesinde onlar için açılabilecek kursların taleplerini değerlendirdik.”

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler odasındaki toplu buluşmadan sonra velilerle birebir de görüşerek ihtiyaç ve isteklere yönelik taleplerini aldı. Valilik koordinasyonunda Zonguldak’ta ev, yurt, misafirhane gibi farklı yerlerde misafir edilen velilerden gelen tüm talepleri değerlendirdi. Görüşmeye katılan veliler, bu samimi görüşmeden memnuiyet duyduklarını, Zonguldak halkı tarafından çok misafirperver karşılandıklarını ve burada olmakla kendilerini iyi hissettiklerini ifade ettiler.

Aldoğan; “Acımız ne kadar büyük olursa olsun bu büyük deprem felaketin yaralarını, Milletimiz el birliği ile dayanışma içerisinde saracaktır. Çocuklarımızın tebessümü Ülkemizin umudu. Çocuklarımız bize emanet" diye konuştu.