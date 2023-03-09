Deprem bölgesine mobil tuvalet desteği

MHP Çaycuma İlçe Başkanlığı tarafından deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan mobil tuvaletler tamamlanarak gönderildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çaycuma İlçe Teşkilatı tarafından deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. İlçe Başkanlığı acil ihtiyacı bulunan mobil tuvaletlerin yapımını tamamlayarak deprem bölgesine sevki gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak MHP İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “ Afet Bölgesi için ihtiyaç duyulan ‘Mobil Tuvaletlerimiz’ tırımıza yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıkmıştır. MHP Çaycuma İlçe Başkanlığı olarak bölgede yaşam normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”