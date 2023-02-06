Deprem bölgesi için seferber oldular

Zonguldak’ta kent merkezinde 150 esnafın içerisinde bulunan Emral Çarşısı esnafı depremzedelere destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan ve 150 esnafın içerisinde bulunan Emral Çarşısı esnafı, Kahramanmaraş’ta ki deprem bölgesine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Kampanyada toplanan ürünler, akşam saatlerinde Kızılay’a teslim edilerek, deprem bölgesine gönderilecek. Toplanan ürünlerin içerisinde, mont, kazak, pantolon, çorap ve ayakkabı gibi ürünler yer alıyor.

Umut Korkmaz, “Sabah aldığımız kötü haberle uyandık. Türkiye’de birlik beraberlik seferberliği var. Bizde çarşı esnafı olarak seferberliğe ortak olmak istedik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızılayla görüştük bütün görüşmeleri yaptık. Saat: 17;00’da Kızılay’da topladığımız ürünleri alarak tırlarla deprem bölgesine gönderecekler. Ürünlerde mağazalarda satışımız kazak, mont, battaniye, çorap, ayakkabı, elimizde ne varsa o bölgede onların işine yarayacak, her şey var" dedi.