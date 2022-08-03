banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK 03.08.2022, 19:57
Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Karşıyaka dolgu alanı sahilinden denize giren yabancı uyruklu gençler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin sahilde çırpındıklarını fark eden vatandaşlar tarafından 2 genç de denizden çıkarıldı. Gençlerden birisinin çok su yuttuğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu