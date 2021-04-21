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Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 24 ekmek fırınında denetim yaptı.

ZONGULDAK 21.04.2021, 17:02
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Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 24 ekmek fırınında denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı iş yeri denetim ekipleri Ramazan ayında halk sağlığını gözeterek pide ve ekmek üreten fırınlarda denetim yaptı.

Kent genelindeki 24 ekmek fırınında yapılan denetimlerde hijyen, ekmek ve pide gramajları ile üretim yerleri, çalışanlarla birlikte kontrol edildi. Ekipler, eksiklik gördüğü 2 fırına uyarıda bulundu.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, ekiplerin ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın pandemi koşulları nedeniyle yığılmaları önlemek için yayınladığı ‘iftardan 1 saat önce üretimin durdurulması ve sadece satış yapılması’ genelgesine uyulup uyulmadığını günlük olarak kontrol ettiğini belirtti.
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