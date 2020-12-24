Demirsu ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan, Çaycuma’da faaliyet gösteren Ece Ege Tekstil firmasına ziyarette bulundu.

Pandemi döneminde de kadın istihdamına katkısını sürdüren firma bünyesinde 46 kadın, 13 erkek personel Regaip’ten, 20 kadın ise İşbaşı Eğitim Programından yararlanana firmayı ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Demirsu özellikle bu dönemde İlave İstihdam Teşviki, Normalleşme Desteği, İşbaşı Eğitim Programı, MEGİP, Kısa Çalışma Ödeneği gibi konularda Kurum olarak işverenlerle iletişim halinde olmanın önemimin bilincinde olduklarını belirtilerek, kadın istihdamına katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

Firma sahibi Emre Yıldırım, İŞKUR hizmetlerinden memnuniyetini dile getirerek teşviklerden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.