Demir son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS)Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in annesi Fatma Demir göz yaşları arasında sonsuzluğuna uğurlandı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in annesi Fatma Demir, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Merhume Demir için bugün Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları katıldı. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Fatma Demir’in cenazesi asri mezarlıkta dualar ve gözyaşları arası toprağa verildi.