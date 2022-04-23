Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, TSO iftarına katıldı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde TSO tarafından geleneksel hale gelen iftar programı katıldı.

Alaplı Kale Park’ta düzenlenen iftar yemeğine Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, TSO Başkanı Metin Demir, Gülüç Belediye Gökhan Mustafa Demirtaş, Kamu kuruluşlarının temsilcileri ile Siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, Oda Meclis üyeleri ile çok sayıda işadamı ve davetliler katıldı. Burada konuşan Yiğit,” Bugün malumunuz TBMM’nin açılışının 102’inci yıl dönümü bu vesileyle, bugünlerde Ramazan ayın sonlarına geldik” diye konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar buluşmasında konuşma gerçekleştiren Danıştay Başkanı Yiğit, iftar katılımına sağlayan tüm katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra kaynaşma, birlik ve beraberliğin ortaya çıktığı bir olgu olan iftar yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Zeki Yiğit konuşmasında uzun bir zaman sonra salgın hastalık sebebiyle bu faaliyetlere ara vermek zorunda kalındığını ifade etti. Yiğit, "İnşallah bundan sonra daha nice günlerde, daha iyi günlerde beraber olacağız. Bu iftar vesilesi olsa bu sofrada sizlerle beraber iftar açmak bize nasip oldu. İnşallah bu birlik beraberlik ruhu ilçemizin ülkemizin hayranı olarak beraberliğimizi devam ettiririz ve destek oluruz. Bu ortamı hazırlayan, bu kadar topluluğu bir araya gelmesine vesile olan Alaplı Ticaret Odası yönetimine ve başkanı Recep Ocak’a tebrik ediyorum“ dedi.