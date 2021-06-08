Daha yeşil bir Gülüç için ekipler seferber oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde yeşil alanlarda bakım çalışması yapıldı.

Gülüç Belediyesi’ne bağlı temizlik işlerinde görevli personel tarafından, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artış gösteren yabani otlar ve çimler biçildi. Daha yeşil bir Gülüç hedefi ile çalışmalarını sürdüren ekipler, çevre düzenlemesini ön planda tutuyor. Ekipler, hummalı bir çalışma içerisine girerken, çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Yeşil alanları daha estetik bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yaptığı açıklamada, “Yeşil alanlarda bakım çalışmalarımız sürüyor. Gülüç Belediyesi olarak genel temizlik işlemlerinin yanı sıra yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren yabani otlar ve büyüyen çimler biçilerek çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, yeşil alanları daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Daha yeşil bir Gülüç hedefiyle gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korurken çevre düzenlemesini de ön planda tutarak çalışmalarımızın belirlenen programlar dahilinde devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.