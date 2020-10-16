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Cumhuriyet Halk Evleri’nde kurslar başlıyor
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK EVLERİ’NDE YENİ KURS DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI. CAM, SERAMİK, SEPET, ELPEK, FOTOĞRAFÇILIK, SABUN YAPIMI, DİKİŞ – NAKIŞ, AŞÇILIK VE RESİM KURSLARINA KATILMAK İSTEYENLER 31 EKİM’E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER
ZONGULDAK 16.10.2020, 15:44
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri’nde yeni kurs dönemi kayıtları başladı. Cam, Seramik, Sepet, Elpek, Fotoğrafçılık, Sabun yapımı, Dikiş-Nakış, Aşçılık ve Resim kurslarına katılmak isteyenler 31 Ekim’e kadar kayıt yaptırabilecekler.
Kdz. Ereğli Belediyesi Merkez Cumhuriyet Halkevi ile Kepez Cumhuriyet Halkevi’nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Cam, Seramik, Sepet, Elpek, Fotoğrafçılık, Sabun yapımı, Dikiş - Nakış, Aşçılık ve Resim kurslarına katılmak isteyenler 31 Ekim’e kadar kayıt yaptırabilecekler. Kasım ayı itibarıyla başlaması planlanan kurslar için kayıtlar Cumhuriyet Halkevi ile Kepez Cumhuriyet Halkevi’ne şahsen başvurularak yapılacak.
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