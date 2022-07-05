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Cumalı Kadınlar Kooperatifi ilk genel kurullarını yaptı

Zonguldak’ta üretim yapabilmek için başvuruda bulunan kooperatif üyeleri kurumsallaşmalarını tamamladılar.

ZONGULDAK 05.07.2022, 11:23
Cumalı Kadınlar Kooperatifi ilk genel kurullarını yaptı

Zonguldak’ta üretim yapabilmek için başvuruda bulunan kooperatif üyeleri kurumsallaşmalarını tamamladılar.

Zonguldak ve Çaycuma yöresel ürünleri ile turizm ve kültürel konularda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aynur Çakar şöyle dedi:

"Ekonomik güçlenmesini sağlamak, çalıştığı bulunduğu her konumda farkındalığını öne çıkarmak anneliğin öncelikli olduğu yaşamda kadının var olduğunu hissettirmek için yola çıktığımız bu kutlu yol için ilk kongremizi yaptık. Burada bulunan arkadaşlarımız konularında çok başarılı olan, üretken, çalışan insanlardan oluşan Topluluktur, Bunların bilgi ve başarılarını toplumun geneliyle buluşturup Kadınlarımızın maddi güçlerini artırarak öz güvenlerinin oluşması ile Ana Sözleşmemizde belirtilen konularda Türkiye’ye Zonguldak’a Çaycuma’ya Katkı sağlanacaktır, diyerek hedefimiz ulusal değil uluslararası pazara çıkmaktır."

S.S Çaycuma Cumalı Kadınlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ,Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinin kontrolünde Genel Kurullarını tamamladılar. Daha Sonra Kuruculardan Göknil Akyol söz alarak "Biz bu işi diğer kadınlarımızın kızlarımızın önünün açılması için her türlü fedakârca çalışmalarımızı yapacağız. Bölgemize Türkiye’ye ve kadınlarımız Hayırlı olsun" dedi.

Genel kurul seçimleri yapılarak sonuçlandırıldı. Yönetim kurulu ve diğer kurullar seçimi yapıldı.

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