Çolakoğlu;” Hedefimiz 2023 değil 2053’e kadar devam edecek”

AK Parti Çaycuma İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi.

AK Parti Çaycuma İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı Filyos’ta düzenlendi. AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Başkan Yardımcısı Ömer Gülay, Çaycuma Kadın Kolları Başkanı Gülsan Geldi, AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Ali Başören, Arif Sefercik, Adnan Tıska, belediye meclis üyeleri, belde ve mahalle başkanları katıldı.

Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Mevlit Kandilini kutlayarak şunlara değindi;

"2001 yılında bir hedefimiz vardı. Çökmüş, kaosa içinde olan ülkeyi yine şahlandırmak ve dünyanın sayılı ülkeleri haline getirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak dedi. Artık durmak yok yola devam diyoruz. Geçmişe baktığımız zaman bir buçuk ayda yıkılmış hükümetler var biz bayrağı 19 yıldır düşürmeden taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız şunu biliyor halkına doğru, dürüst davrandığı zaman 2023 değil inşallah 2053’ e kadar devam edeceğini biliyor. Zonguldak’ta çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Filyos liman projesi söylemden eyleme geçmiş durumdadır ” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar konuşmasında muhalefete yüklenirken, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptı.