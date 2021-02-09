Çöken tren yolda tamir etme çalışmaları başladı

Zonguldak’ın Kapuz mevkiinde plajda yapılan çevrede düzenlemesi kapsamında çöken tren yolu için tamir etme çalışmaları başladı.

Zonguldak Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Kapuz plajında yapılan çevrede düzenlemesi sonucunda plajın üst kısmında bulunan tren yolu çöktü. Tren yolunda meydana gelen zarar nedeniyle yol kapatıldı. Zonguldak Belediyesi çöken tren yolu için zaman kaybetmeden tamir etme çalışmalarına başladı. Çalışmaların önümüzdeki günlerinde bitirlip yeniden açılması bekleniyor.