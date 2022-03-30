Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi

Zonguldak Kilimli İlçesi Belediye sitesi mevkiinde engelli çocukların çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kilimli İlçesi Belediye Sitesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Şener Üstenyer’e ait evde engelli çocuklar oyun oynarken, yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının ardından Kilimli Belediyesi yangından mağdur olan Şener Üstünyer ve ailesine sahip çıkarak otele yerleştirdi.