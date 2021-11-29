Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

18-24 Kasım “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde çocuklara ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu, Dr. Öğretim Üyesi Melek Belevcikli ve Araştırma görevlisi Dt. Melike Kurt, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında ZBEÜ Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde, 3,4 ve 5 yaş gruplarındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdikten sonra, öğrencilere nasıl diş fırçalamaları gerektiğini göstererek, diş fırçası dağıttı.

Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen eğitimin ardından, konu ile ilgili açıklama yapan Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu; Ağız ve diş sağlığının, çocukların yaşam kalitesini, sosyal ilişkilerini, beden ve buna bağlı olarak da ruh sağlığını etkileyen oldukça önemli bir faktör olması sebebiyle, çocukların erken dönemde ağız diş sağlığı açısından bilgilendirilmesinin gerekli alışkanlıkları kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı.