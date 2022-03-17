Çocuklar "Tim Jandarma" filmini izledi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri çocuklara "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, Tim Jandarma çizgi filmine de ilgi gösterdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Bakacakkadı İlköğretim Okulu ziyaret ziyaret edildi. Çocuklara “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca jandarma tanıtılarak, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çocuklara yönelik hazırlanan “Tim Jandarma” çizgi filmi izlettirildi. Minikler filmi ilgiyle izlerken bilgilendirme yapan jandarma personeline de teşekkür ettiler.