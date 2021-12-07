Çocuklar atölyede kendi bilekliklerini dokudu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından kurulan oyuncak evinde çocuklar bu hafta dokuma öğrendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından oluşturulan Oyuncak Evi’nde hafta sonu etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Bu hafta “Minik Eller Dokuma Yapıyor” atölyesinde çocuklar çarpana dokumayı öğrendi. Minik elleriyle dokudukları bilekliklerini çok sevdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bir süre atölye çalışmalarına katıldı, çocuklarla sohbet etti.

Posbıyık, Eğitmen Nigar Duman’a ve ekibine teşekkür etti. Çalışmalara, Belediye Meclis Üyesi Naciye Tozkoparan da katılarak destek verdi. Çocuklar kendi dokudukları bileklikleri takmanın mutluluğunu yaşarken, Oyuncak Evi kimliklerini elleriyle hazırladı. Atölye çalışması kapsamında çocuklar şarkı söyleyip dans ederek eğlendi. Etkinlikte Başkan Posbıyık çocuklara boyama kitapları hediye etti.