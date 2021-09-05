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Çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği açık hava film etkinliği büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte İnönü Parkı’nı dolduran çocuklar, önce canlı müzik dinletisine eşlik ettiler, ardından hep birlikte “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” isimli animasyon filmini izlediler.

ZONGULDAK 05.09.2021, 16:22
Çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği açık hava film etkinliği büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte İnönü Parkı’nı dolduran çocuklar, önce canlı müzik dinletisine eşlik ettiler, ardından hep birlikte “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” isimli animasyon filmini izlediler.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumartesi akşamı düzenlediği açık hava film etkinliği çocuklardan ve sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte Oyuncak Evi’nin arkasındaki alanı dolduran çocuklar önce canlı müzik dinletisine eşlik ettiler. Daha sonra “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” adlı animasyon filmini seyrettiler. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, film öncesi yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini ifade etti ve iyi seyirler diledi. Başkan Halil Posbıyık’a eşi Neriman Posbıyık da eşlik etti.

İnönü Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri izleyicilere patlamış mısır ikram etti. Ayrıca katılımcılara anı bileti dağıtıldı. Alana yerleştirilen sandalyelerin yanı sıra, İnönü Parkı’ndaki çim alanlar da izleyicilerle doldu.

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