Son Dakika
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "2020-2021 arasında dünya ekonomisi yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir"
Çocuk Hakları Komisyonu’ndan TBMM’ye ziyaret
Zonguldak Barosu Yönetimi ve Çocuk Hakları Komisyonu TBMM’ye ziyaret gerçekleştirdi.
ZONGULDAK 04.02.2022, 11:36
Zonguldak Barosu Yönetimi ve Çocuk Hakları Komisyonu TBMM’ye ziyaret gerçekleştirdi.
Zonguldak Baro Başkanı Av.Türker Kapkaç, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şerife Bektaş Maytalman, Üyeler Av. Dilan Badem ve Av.Gözde Maden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu makamında ziyaret Etti. Ziyarette Baro Çocuk Hakları Komisyonu başlattıkları "Paylaşmak Mutluluktur" projesinden bahsederek çocuk hakları alanında yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.