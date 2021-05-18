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Ceza yememek için filmleri söktüler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik denetiminde, aracında cam filmi olan sürücüler ceza yememek için filmleri söktü.

ZONGULDAK 18.05.2021, 20:13
Ceza yememek için filmleri söktüler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik denetiminde, aracında cam filmi olan sürücüler ceza yememek için filmleri söktü.

17 günlük tam kapanmanın ardından ülke genelinde Kademeli Normalleşme dönemi başladı. Tam kapanma sürecinde izin belgesi denetiminde bulunan trafik ekipleri, bu kez cam filmi denetimi uyguladı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Devrim Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik ekibi, camlarda film olan araçları durdurdu. Ehliyet ile GBT sorgusu yapılan sürücülere daha sonra camlardaki filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Sürücüler ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktüler. Cam filmi sökülen araçlar yoluna devam ederken, herhangi bir idari işlem uygulanmadı.
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