Çevre yolu için Başkan’dan çağrı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Trafik kazalarının önüne geçmek ve kent trafiğini rahatlatmak için Çevre Yolu Projesi’nin yapılması şart” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli’nin en önemli konularından birisinin Çevre Yolu Projesi olduğunu söyledi. Trafik kazalarının ve kent trafiğinin rahatlaması için bu projenin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Posbıyık, Çevre Yolu Projesi ile birlikte tersaneler konusunda yaşanan sorunların da Ulaştırma Bakanlığı’na ulaştırılması gerektiğini belirtti. Başkan Posbıyık açıklamasında;

“Ereğli’de çok sorun var. Ben belediye ile ilgili sorunlardan bahsetmiyorum ama benim sürekli bahsettiğim konu çok önemli. Buradan özellikle iktidar partisi İlçe Başkanı Saffet kardeşime çağrıda bulunuyorum. Ereğli’nin en önemli projelerinden bir tanesi Çevre Yolu Projesi. Zonguldak yolundan başlayıp Alaplı’ya giden çevre yolu. Kepez’deki kazaların engellenmesi için, ölümlü kazalarının azalması için mutlaka çevre yolunun yapılması lazım. İz bedeli var, ihale gündemine alındı. Bir tek para hareketi yok. Bu projeye baskı yapılması lazım. Yapıldığı takdirde Ereğli’deki trafik de azalacak. Kamyonlar, tırlar, minibüsler, otobüsler Zonguldak’tan gelecek, direkt olarak terminalin ilerisinden o hatta girip Alaplı yolunun oradaki Pidos’un oradan çıkacaklar. İstanbul, Ankara’dan gelen araçlar Pidos’tan girip yine terminalin ilerisinden Zonguldak yoluna girecekler. Kepez yolu kullanılmayacak. Plaj yolu kullanılmayacak, büyük bir rahatlık olacak Ereğli’de. Kazalardan, ölümlerden de kurtulmuş olacağız. Bu son derece önemli bir olay. Onun için bu projenin üzerinde iktidar, muhalefet hepimizin el ele verip durmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Tersaneler için Ulaştırma Bakanlığı’na ulaşmak lazım"

Tersaneler konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Posbıyık şu ifadelere yer verdi:

“Tersanelerde hareketlenme başlıyor. Daha iyi bir noktaya gelmesi için Kaymakam bey çok büyük çaba gösteriyor. Problemler var, onların çözümü için Ulaştırma Bakanlığı’na mutlaka sorunları iletmek lazım. Bu konuda biz belediye olarak arkadaşlarımızla beraber hareket etmeye hazarız. Başta İlçe Başkanı arkadaşıma çağrıda bulunuyorum. Tersaneler hattında yapılacak bir takım girişimler var. Kaymakam bey çabalıyor ama devam edemiyor. Gemi yapım ticareti de gelişmeye başladı. Ereğli’de yeniden bir hareketlilik olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.”