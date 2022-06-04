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ÇEKUD, çevre etkinliğine davet etti

Zonguldak’ta, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından yürüyüş düzenlenecek.

ZONGULDAK 04.06.2022, 22:08
ÇEKUD, çevre etkinliğine davet etti

Zonguldak’ta, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlik 5 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Fener Yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda yapılacak etkinlikte çevre temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Etkinlik için tüm Zonguldak halkı da davet edildi.

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