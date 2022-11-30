Çektiği bebeklerin fotoğraflarını sergiledi

Zonguldak’ta Nurşah Bektaş tarafından ilk defa bebek fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak’ta Nurşah Bektaş(26)isimli bebek fotoğrafçısı stüdyosunun 4’üncü kuruluş dönümü çerçevesinde çektiği bebek fotoğraflarını sergiye dönüştürdü.

Bektaş, bugün Güzel Sanatlar Galerisinde çektiği fotoğrafları sergiledi.

Sergide 15 günlük ve 1 yaşındaki bebeklerin fotoğrafları yer aldı.

Çekilen fotoğraflar sergide büyük beğeni topladı.

Sergi 1 Aralık Cuma günü sona erecek.

Nurşah Bektaş, “Ben Nurşah Bektaş, bebek fotoğrafçısıyım. Stüdyom var. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Bugünde dördüncü yılımızı kurtuluyoruz. Dördüncü yalımızda ne yapabiliriz emeklerimizin karşılığı nasıl alabiliriz diye düşündük. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Bizimde hayalimizdi. Burada bunu gerçekleştirdik. Sergim Zonguldak’ta ilk defa gerçekleşiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni gururlandırıyor. Gelen müşteriler gerçek bebek mi diyen soran oluyor. Burada yeni doğan bebekler yer alıyor. Bir kaç tane de araya 1 yaş koyduk. Onların izniyle bu baskıları yaptık. Hepsi ziyarette ediyor. İnşallah bu serginin devamı da gelecek”dedi.