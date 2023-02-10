Çayevi, hasılatını deprem bölgesine bağışladı

Zonguldak’ta bir çayevi bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışladı.

Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan depremler sonrasında Şükrü Doru k’un işlettiği bir çayevi bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışlama kararı aldı. Çayevine astığı yazı asan işyeri sahibi, müşterilerinden de tam not aldı. Gün boyu elde edilen 2 bin 560 lirayı Valiliğin hesap numaralarına aktaracağını anlatan işyeri sahibi, "Hepimiz üzüntülüyüz. Deprem bölgesine bir nebze de olsun katkımız olsun istedik. Bir günlük hasılatı bağışlama kararı aldık. İşyerimize böyle bir yazı astık. Müşterilerimiz de ilgi gösterdiler. Kazandığımız 2 bin 560 lirayı Zonguldak Valiliğinin belirttiği hesaba aktaracağız" ifadelerine yer verdi.