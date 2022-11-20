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Çaydeğirmeni Belediyespor sahada rüzgar estirdi
Zonguldak Aytunç Topaloğlu Süper amatör lig maçında ilk yarının son maçında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Ereğli Yenimahalle karşı karşıya geldi.
ZONGULDAK 20.11.2022, 18:34
Zonguldak Aytunç Topaloğlu Süper amatör lig maçında ilk yarının son maçında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Ereğli Yenimahalle karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk yarı çekişmeli geçerken Ereğli Yenimahalle oyuncusu 37.dk sakatlanarak hastaneye kaldırıldı ilk yarının geri kalan dakikasında gol olmayınca karşılaşma devre arasına beraberlikle girildi.
İkinci yarı oyuna hızlı başlayan Çaydeğirmeni Belediyespor rakibine şans tanımadı.
Ard arda ataklara çıkan Çaydeğirmeni Belediyespor 59 ve 62. 80 ve 84. Dakikada İbrahim Koçaklı golleriyle oyuna üstünlük sağlayarak galibiyeti getirdi.