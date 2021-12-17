Çaydeğirmeni Belediyesi artizan ekmek üretimi yapacak

Çaydeğirmeni Belediyesi kendi sınırları içerisinde artizan ekmek üretimi yapacak.

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesi tarafından düzenlenen “Çaydeğirmeni’nde Artizan Ekmek Üretiyoruz, Sağlıkla Kalkınıyoruz” adı altında proje açılış etkinliği düzenlendi. Çaydeğirmeni Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katılırken, programda davetlilere bilgi veren Çaydeğirmeni Belediye Başkan Yardımcısı Proje Koordinatörü Sevda Çavuşoğlu, ”Ortaklaşa hayata geçirilen proje unlu mamul üretimini sağlıklı unlar ve özgün mayası ile Artizan ekmeği odağında canlandırmak, unlu mamul üretiminde katma değeri artırırken, çölyak hastası ve çeşitli mide, bağırsak ve metabolik rahatsızlığı olan bireylerin ihtiyaç duyduğu unlu mamulleri de üreterek arz etmek ve diğer taraftan tahıl, çavdar, mısır gibi unlu mamuller üretiminde kadınlara fırsat eşitliği sağlanarak istihdam sağlamak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Artizan ekmek fırını oluşturulması, toplam 15 kadın ve genç işsize ekmekçilik kapsamında temel ekmek yapımı ve fırıncılık, ekmek çeşitleri, gıda ve personel hijyeni ile sanitasyon, işbaşı, eğitim, satış ve pazarlama, temel işletmecilik ve girişimcilik olmak üzere toplam 123 saat sürecek olan 6 adet eğitim verilecektir. Projemiz faaliyetleri bakımından fiziksel çevreye zarar verici bir özelliğe sahip değildir. Bilakis halk sağlığına faydalı, çevreye duyarlı olacak bir projedir. Üretilen ekmekler için kağıt ambalaj kullanılacağından, doğa dostu bir fırın olarak hizmet verilebilecektir. Üretim sürecinde atık madde yok denecek kadar azdır. Un çuval ve paketleri geri dönüşüme gönderileceği için Sıfır Atık uygulamalarına katkı sağlanabilecektir” diye konuştu.