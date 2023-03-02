Çaycuma’ya ’Mükemmellik Sertifikası’ verildi

Avrupa Kod Haftası’nda yapılan etkinlik sonucu Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ’Mükemmellik Sertifikası’ gönderildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Çaycuma Kodluyor" Proje ekibi öğretmenlerinden İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Esra Uğur Zor koordinatörlüğünde TSO Fen Lisesi öğretmeni Zeynep Sağlam, Mimar Sinan Ortaokul öğretmeni Nilüfer Muzaffer, Yunus Emre Ortaokulu öğretmeni Emre Yüzgeç, Saltukova Gazi Ortaokulu öğretmeni Dursun Onat ve Sandallar Ortaokulu öğretmeni Mehmet Fatih Pekyürek proje ekibi öğretmenlerinin önderliğinde, ilçedeki okullarda kodlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin ve kodlama çalışması yapan öğrencilerin katılımlarıyla, Avrupa Kod Haftasında yapılan etkinlik sonucu Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne "Mükemmellik Sertifikası" gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, kodlama haftasında Matematik Seferberliği çerçevesinde başlatılan kodlama etkinliğine katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, destek olan öğretmenlere de teşekkür etti.