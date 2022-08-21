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Çaycumaspor yeni başkanı için pasta kesti

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor’un yeni seçilen başkanı Enes Eser için pasta kesildi.

ZONGULDAK 21.08.2022, 23:21
Çaycumaspor yeni başkanı için pasta kesti

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor’un yeni seçilen başkanı Enes Eser için pasta kesildi.

Çaycumaspor Kulübünün yeni yönetimi, Başkan Enes Eser’ e bir sürpriz yaparak Çaycumaspor’un renklerinden oluşan yaş pasta hazırlattı. Kulüp başkanı ve yönetimi pastayı birlikte kesti. Kutlamada neşeli anlar yaşandı.

Çaycumaspor Kulüp Başkanı Enes Eser, "Kulübümüzü çok iyi günler bekliyor. Değerli ekip çalışma arkadaşlarımla hep beraber ve Çaycumalı kardeşlerimizle beraber yönetimde olan olmayan hep birlikte bu camiayı layık olduğu şampiyonluğa ve başarıya ulaştırmak için, Çaycumaspor için omuz omuza vereceğiz” dedi.

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