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Çaycumaspor Sefercikspor karşısında 2-0’lık üstünlük sağladı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.

ZONGULDAK 24.09.2022, 20:20
Çaycumaspor Sefercikspor karşısında 2-0’lık üstünlük sağladı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.

Stat: Nebioğlu Sentetik

Hakemler: Umut Kılıç xx, Murat Kaskun xx, Berat Can Mekikli xx

Goller: 45 dk. Süleyman Köse ve 90+3 dk. Ramazan Aksoy (Çaycumaspor)

Filyos Sefercikspor: Mustafa Karaman xx, Anıl Gökçe xx, Efe Acar xx, Mertcan Gökmen xx, Ali Doğan Yankın xx, Ruhi Özkan xx, Çağatay Can xx, Feyyaz Bilgin xx. Berat Can Üzülmez xx, Yasin Akyıldız xx, Savaş Esen xx

Teknik Direktör: Tolga Kaya

Çaycumaspor: Aykut Demirdelen xx, Yazar Taşkınx, Hasan Tangut xx, Yusuf Kanabı xx, Tarık İnanç xx, Oğuz Kurt xx. Can Kaplan xx. Recep Doğan xx. Ramazan Aksoy xx, Süleyman Köse xx, Ömer Gürer xx

Teknik Direktör : Cüneyt Karakaş

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