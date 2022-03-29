Çaycumalılar ‘Kütüphanede Hayat Var’ dedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi İlçe Halk Kütüphanesi’nde ‘Kütüphanede Hayat Var’ sloganı ile “58. Kütüphaneler Haftası” çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nin üst katında faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi 28 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Kütüphaneler Haftası’ çerçevesinde ilçede bulunan anaokulları ile etkinlikler yapılmaya başlandı. Hafta boyunca anaokulu öğrencileri ile kütüphane oryantasyonu dışında kitap okuma, çizgi film seyretme, boyama ve maske yapımı gibi etkinlikler yapacağını söyleyen Kütüphane Sorumlusu Kütüphaneci Şeyma Özlem Sofu, “ Yetişkin ve çocuk bölümünden en çok okuyan kullanıcılardan 3 tanesine hediyeler verildi. Etkinlikler bütün hafta boyunca sabah 08.30 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek. ‘Kütüphane Hayat Var’ sloganı ile etkinliğimiz devam ederken her sene olduğu gibi bir önceki yılın en çok okuyan kullanacılarına hediyelerimiz oldu. Yoğun ilgilerinden dolayı Çaycuma halkımıza teşekkür ediyorum.”