‘Çaycumalılar Gecesi’ büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çeşitli etkinliklerde kutlanıp tiyatro gecesi ile son buldu.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen ‘Çaycuma Gecesi’ adıyla Çaycuma’lı şiveler ile içerisinde mizah, ritim, oyun içinde oyun olan komedi tiyatro oyununun yönetmenliğini Gonca Uzaldı Özkara’nın üstlendi. Sahnede; Nilgün Çelik, Ayhan Uzaldı, Umut Durdu, Şendoğan Uyar, Serkan Yılmaz, Hakan Tüfek ve Mustafa Zor’un oynadığı komedi tiyatrosu bağlamasıyla Bülent Güner’in eşliğinde izleyenleri mest etti.Gecenin sonunda büyük beğeni ve alkış alan tiyatronun yönetmenliğini üstlenen Gonca Özkara’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çiçek takdim edildi. Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu düzenledikleri tiyatro gösterisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.