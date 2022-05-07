Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğine yoğun katılım

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde “Spor ve Barış Kenti Çaycuma” mottosuyla altıncısı gerçekleştirilen ‘Çaycumalılar Buluşuyor’ etkinliği ikinci gününde yoğun katılım oldu.

İkinci gün gerçekleşen ‘Çaycumalılar Buluşuyor’ etkinliğinde ilk olarak bisiklet şenliği ile başlandı. Kadıoğlu, Güzelyaka, Çayır Mağarası üzerinden Filyos’a gidildi. Öğlen saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak büyük bir kortej oluşturuldu. Son derece renkli şekilde hazırlanan kortej Atatürk Anıtı’na Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve kardeş kent Bosna Hersek’in Konjic ilçesi Belediye Başkanı Osman Catic çelenk sundu. Halk oyunları gösterisi izlenilerek kortej yürüyüşü Nihat Kantarcı Caddesi üzerinden Çaycuma Belediyesi önüne kadar devam etti. Korteje sporcular, kültür-sanat toplulukları ve çeşitli kurumlar pankartları ile katılım sağladı.

Belediye de açılışı yapılan sergilerin gezilmesinin ardından salonda oturum yapıldı. Oturumda açılış konuşmaları sonrasında, kent dışından gelen Çaycumalıların kendini tanıtıp ilçe üzerine düşüncelerini paylaşacağı “Tanışalım, konuşalım, kaynaşalım” başlıklı forum yapıldı. Forumun ardından “Filyos Vadisi Projesine Bir Bakış” başlıklı bir panel izlenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in yöneteceği panelde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı “Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Açısından Filyos Vadisi Projesi” konulu bir bildiri sunarken, 1973-80 yılları arasında Zonguldak Milletvekili olarak görev yapan Kemal Anadol “Geçmişten Bugüne Zonguldak Vilayeti” başlıklı bir konuşma yaptı.