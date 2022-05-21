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Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere teşekkür belgesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen 6. Çaycumalılar Buluşuyor etkinliklerine katkı sunan, kurum, kuruluş ve kişilere düzenlenen bir törenle “Teşekkür Belgesi” verildi.

ZONGULDAK 21.05.2022, 12:41
Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere teşekkür belgesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen 6. Çaycumalılar Buluşuyor etkinliklerine katkı sunan, kurum, kuruluş ve kişilere düzenlenen bir törenle “Teşekkür Belgesi” verildi.

Bu yıl altıncısı yapılan Çaycumalılar Buluşuyor etkinliği adı altında belediye binasında yapılan törenle kamu kurumu yöneticilerinin yanı sıra siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri “Teşekkür Belgesi” almak için katılım sağladı. Mini bir piyano konseriyle başlayan tören, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın konuşması ile devam etti. Belgesini alırken konuşan AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit “Bu belge gerçekten çok anlamlı. Böyle güzel etkinliklerin Çaycuma adına yapılması, Çaycuma’nın gelişmesi adına çok önemli. Öncelikle Çaycuma Belediyemize, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ederiz. Her ne kadar siyaseten pek çok noktada belediyemize yardımcı olsak da, kendilerinin başarıları takdire şayan. Çaycuma için gerçekten güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Teşekkür ederiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ise belgesini alırken yaptığı konuşmada, “Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğini hep birlikte coşkuyla beraber yaşamaya çalıştık. O günkü toplantıda sizlerle paylaşmıştım, kazanan Çaycuma’mız oldu, hepimiz olduk, bizler olduk. Çaycuma’da çalışmanın güzel bir tarafı var, bürokrat olarak, memur olarak çalışmanın, siyasetçi olarak bulunmanın, sivil toplum örgütü olarak çalışmanın güzel bir tarafı var. Çaycuma’da tüm paydaşlarımız, ortak paydamız Çaycuma söz konusu olduğunda, siyaseti, kendi aralarındaki kısır çekişmeleri, basit hesapları bir kenara bırakarak Çaycuma için bir araya gelebiliyoruz. Bu bence Çaycuma’nın en güzel değeri en büyük artısı bu diye düşünüyorum. Sayın başkanımız eğitim öğretimle ilgili olsun, okullarımızla ilgili olsun bizim herhangi bir talebimiz olduğunda, her şeyi bir kenara bırakarak bize destek olmuştur. Kendisine hem İlçe Milli Eğitim Müdürü, hem, şahsım adına teşekkür ediyorum. Onun için Çaycuma’da güzel işler yapıyoruz, Çaycuma’da kurum amirleri arasındaki diyalog da çok güzel gidiyor, çok güzel. Başta Sayın Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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