Çaycumalı öğrenciler Dünya Engelliler Gününü kutlandı

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Dünya Engelliler Günü çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, Çaycuma Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Veysel Özkan, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri Sayın Muharrem Yol, İsmail Çelebi, Damla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Akyıldızlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, köy muhtarları, okul müdürleri, ilçede görev yapan özel eğitim öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve vatandaşlar katıldı.

Okul Müdürü Tayfun Akkuzu günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğretmen ve öğrencilerin etkinliklerinin yer aldığı program ilgiyle izlendi. Okul Müdürü Tayfun Akkuzu programa gelen davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.