Çaycumalı kadınlar ürettikleri ürünleri sergiledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği ve malzemelerinin dökümü’ kursun sonunda kadınlar hünerlerini sergiledi.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi tarafından Kent Konseyi binasında açılan “ İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği ve malzemelerin dökümü” kursun sonuna gelindi. Döktükleri kalıpları boyayarak renk katan Çaycuma kadınları, kendilerini geliştirmek ve bütçelerine ek gelir sağlamak için açılan kursun sonunda yaptıkları ürünleri sergilediler. Yapılan sergiye Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Serpil Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Ayla Kalaycı ve yönetme kurulu üyeleri tarafından kursiyerler ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi’nde Usta Öğretici ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yonca Girgin, katılım sağlayan protokole kursta yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yapılış aşaması ve ince detayların kazanımı hakkında bilgi verdi. Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez usta öğretici ve kursiyerlere emekleri için teşekkür ederek , “Yapmış olduğunuz eserler bakınca çok güzel olduğunu gördüm. İnce işçilik, detay var.

Hepinizi tebrik ediyorum. Bu tür kurslara talep olduğu sürece her zaman devam edecek “ dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ise “İşbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz kurslara iki yönden önem veriyoruz. Birincisi kadınlarımızın halk eğitim merkezindeki usta öğretici vasıtası ile üretime dönüştürmek ve gözler önüne sermek. İkincisi de bu kurslar sayesinde biz kadınlarımızı Kent Konseyi çatısı altında toplayarak daha sonra kent için yapılan tüm aktivitelerde birlikte hareket etmek. Kaynaşma ortamı oluşturmak. Ben bu iki amacın gerçekleştirildiğini görüyorum. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezimize ve Kent Konseyi’nin kurulmasını sağlayan belediye başkanımıza, usta öğreticilere çok teşekkür ederek kursiyerleri tebrik ediyorum” dedi.

Kurs sonunda Usta Öğretici Girgin tarafından hediye takdim edildi.