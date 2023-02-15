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Çaycuma’dan deprem bölgesine soba desteği
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde deprem bölgesine pratik sobalar yapılıyor.
ZONGULDAK 15.02.2023, 11:44
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde deprem bölgesine pratik sobalar yapılıyor.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye’den yardım tırlarıyla bölgeye akın etti. Asrın felaketi olan bölgeye Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de deprem bölgesine destek olmak için Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde okulun atölyesinde pratik soba üretmeye başladı. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İlk etapta üretilen sobalar tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek. Öte yandan üretilen sobaların sayısını daha da arttırılması planlanıyor.