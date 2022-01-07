Çaycuma’da şehit polisler anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şehitler için dua edilirken polis ekipleri tarafından vatandaşlara çay ve simit dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçenin Seka Camii’nde öğle namazından sonra şehit polislerin anısına çay, simit ikramı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan Cuma namazından sonra polis memurları tarafından vatandaşa ikram yapıldı.